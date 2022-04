Dopo la sconfitta contro il Manchester City, l'allenatore dell'Atletico Madrid Diego Simeone ha analizzato così la gara: "Nel primo tempo non riuscivamo a uscire, nella ripresa abbiamo cercato un contropiede importante giocando un po' meglio. Il City è la squadra migliore al mondo, ognuno gioca come può e sicuramente sarà complicato andare avanti. E' come se fossero due partite in una, per ora è finito il primo tempo. Vedremo come andrà il secondo".