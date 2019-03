Diego Pablo Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Leganes in Liga: "Tante rimonte in Champions League? Non sono sorpreso da certi risultati, tutte le squadre sono cresciute e c'é molta competizione. Forse può rimanere sorpreso chi vede poche partite, ma chi ne vede tante lo è un po' meno. Abbiamo visto che in Champions ci sono sempre scenari complessi e con molte difficoltà. Turnover col Leganes? Noi non ci troviamo in una situazione comoda di campionato come la Juve, dobbiamo continuare a lottare come abbiamo fatto sempre e utilizzeremo i giocatori che riteniamo più utili per indirizzare la partita dove vogliamo".