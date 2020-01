Diego Pablo Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, parla in conferenza stampa di Edinson Cavani, obiettivo per l'attacco, e Thomas Lemar, che può lasciare i Colchoneros: "Siamo preoccupati da ciò che può accadere, come sempre, perché a gennaio c’è sempre la possibilità che qualche giocatore vada via o arrivi. Ne ho parlato con il club e vedremo se si verificheranno alcune situazioni che sono in ballo. Lemar? I fatti parlano meglio delle parole, è un giocatore importante che non ha potuto mostrare tutto il suo valore, ma ha caratteristiche che altri non hanno, che mi entusiasma. Ha giocato molto più di quanto non abbia mai fatto e io sono soddisfatto del suo rendimento. Ma non so se resterà o meno, ma i suoi agenti lavorano bene. Cavani? Non parlo di giocatori che non sono qui, dico solo che il Levante è un avversario pericoloso"