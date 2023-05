Alla viglia della sfida contro l'Elche, il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Pablo Simeone ha parlato in conferenza stampa, ribandendo la necessità della squadra di restare concentrata e raggiunge l'obiettivo minimo della stagione, la qualificazione in Champions League:



"Quando sei secondo sei secondo, abbiamo sempre provato ad arrivare il più lontano possibile e il più in alto possibile e non cambieremo questa cosa. Finché non siamo qualificati alla Champions League non posso parlare dei prossimi piani. Forse potremo dire qualcosa in più dopo la partita contro l'Elche, ma per ora non posso rispondere".