Alexandre Lacazette è in uscita dall’Arsenal (va in scadenza nel 2022) ed è un nome che torna di moda per rinforzare l’attacco dell’Atletico Madrid. Già in passato, infatti, il francese era stato accostato ai Colchoneros e dalla Spagna riferiscono come l’interesse sia tornato vivo. I Gunners vorrebbero cederlo in questa sessione di mercato per non perderlo a zero tra un anno.