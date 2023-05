Compagni nel Liverpool, rivali nel derby di Madrid. Fernando Torres allena l’Atletico Madrid, Arbeloa la primavera del Real Madrid: i due sono venuti alle mani. "Vedo le immagini e non mi piace quello che vedo. Non mi riconosco in quelle situazioni, non è il mio solito modo di agire. Ammetto di aver sbagliato in molte cose. È stato un errore farsi trascinare dalle continue provocazioni, perché ho lasciato la mia squadra senza il mister nei tempi supplementari e non potevo aiutarla. Non mi piace vedermi così. Non mi rappresenta, non è quello che trasmetto ai ragazzi. Ammetto il mio errore. Ma è chiaro che difenderò sempre i miei giocatori, contro tutto e tutti. Quando vedo situazioni ingiuste, vado davanti con le mie idee e le difendo assumendomene le conseguenze. Sono un allenatore giovane e devo migliorare". spiega il Nino Torres ad As.