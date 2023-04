Rodrigo de Paul è uno dei principali protagonisti del mondiale in Qatar vinto dall'Argentina. Il centrocampista dell'Atletico Madrid sta avendo una stagione altalenante. dal punto di vista delle prestazioni, e l'idea di una sua possibile cessione da parte di Simeone non è più utopia. Secondo quanto riportato da Fichajes, l'ultima squadra entrata nella corsa per l'argentino è il Liverpool. I Reds sono disposti a pagare 40 milioni di euro per il giocatore, in modo tale da far recuperare ai Colchoneros la cifra spesa per acquistarlo dall'Udinese.