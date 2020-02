Se l’Atletico Madrid non dovesse raggiungere le semifinali di Champions, e il posizionamento in Liga non dovesse essere sufficiente per tornare l’anno prossimo nella massima competizione europea, il Cholo Simeone sarà rimosso dal suo incarico. Stando a quanto raccolto da Don Balon, i Colchoneros hanno già individuato il suo successore: José Bordalas, attuale tecnico del Getafe.