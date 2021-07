Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, commenta così l’arrivo di Rodrigo De Paul: “Sono un tifoso del Racing, l'ho visto quando ha esordito, giocando in un'altra posizione, quella di esterno sinistro che poi è quella che ha ricoperto quando è arrivato al Valencia. In Italia ha avuto una crescita enorme, nel calcio tattico è cresciuto molto e come interno ha potuto giocare di più il pallone. Nella parte centrale del campo solo Herrera e Koke, con Lemar, generano gioco e abbiamo bisogno di un calciatore per avere concorrenza interna e che ci offra opzioni come ci darà De Paul” le sue parole rilasciate ad As.