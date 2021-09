Diego Pablo Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, parla in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Milan, in programma domani sera a San Siro e valevole per la seconda giornata della fase a gironi.



Il Milan e San Siro - "È sempre bello tornare a giocare contro una grande squadra. Ed è una rosa che è cresciuta molto in questi anni. Sappiamo di affrontare un rivale importante. Hanno dinamismo e velocità. Il Milan ha un ottimo gioco e ha fatto bene nella trasferta di Liverpool. Dovremo dare il massimo. San Siro mi piace".



Il momento dell’Atletico dopo la sconfitta con l’Alaves: “L'avversario ha cercato di sottrarci degli spazi. Ci ha obbligato a creare più gioco. Ma nella partita con il Villarreal abbiamo fatto bene. È stata una stagione con molte situazioni di gioco diverse. Dobbiamo continuare ad evolverci".



La situazione legata ai recuperi di Joao Felix, Lemar e Koke: “Abbiamo una rosa larga e di qualità, per la quale ringrazio la società per gli sforzi fatti sul mercato. Dobbiamo agire in base a come si mette la partita".