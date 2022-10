Attraverso il proprio sito web e attraverso i propri canali social, l'Atletico Madrid ha confermato di aver trovato un accordo con il Barcellona per il riscatto a titolo definitivo dell'attaccante francese Antoine Griezmann. L'attaccante ha quindi firmato un nuovo accordo con i Colchoneros che porterà la scadenza di contratto al 30 giugno 2026.



30 MINUTI - Le cifre, non confermate dai club, prevedono l'esborso da parte dell'Atletico di 20 milioni di euro di parte fissa più 4 di bonus. Il precedente accordo prevedeva invece un obbligo di riscatto condizionato a cifre molto più alte al raggiungimento di determinate condizioni sportive fra cui le presenze in campo con più di 30 minuti. Per questo motivo, in stagione, Griezmann non ha mai superato i 30 minuti di impiego per evitare di far scattare l'obbligo di riscatto. Una prassi che, finalmente, potrà essere messa da parte.