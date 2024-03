Attacchi e difese della Serie B dopo 30 giornate: 'luna park' Parma e Venezia, il Lecco fa acqua

Classifica non mente, verrebbe da dire. Numeri nei numeri, ossia quelli relativi ad, rappresentano uno specchio tutto sommato fedele delle posizioni in campionato.Le prime due in graduatoria, Parma e Venezia, fin qui vantano i migliori reparti offensivi stagionali: 57 gol i ducali, 56 i lagunari. Sul gradino più basso del podio il Palermo con 52 timbri all'attivo, poi una forbice: Catanzaro quarto a 47, seguito da Como (43), Sampdoria (41) e Cremonese (40).Il fanalino di coda Lecco deve beccarsi anche il cucchiaio di legno relativo ai gol subiti, risultando - alla 30ª giornata - la peggior difesa della B con 58 reti incassate. La migliore è la Cremonese a 24, seguita dal Parma a 30 e dal Brescia a 31.

Lecco che, tra l'altro, risulta anche l'attacco meno prolifico (28 centri in stagione) a braccetto con lo Spezia (appena sopra al Bari a quota 29). Penultima retroguardia del campionato la Feralpisalò (49 gol sul groppone), con una Samp alle prese con evidenti problemi di equilibrio subito dietro e che ha dovuto raccogliere il pallone da dentro alla propria porta in ben 44 circostanze.