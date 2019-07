La Roma si guarda intorno per puntellare la formazione da affidare a Paulo Fonseca. Il nuovo tecnico vorrebbe trattenere Nicolò Zaniolo, ma il centrocampista italiano è particolarmente ricercato. Juventus e Tottenham sono pronte a farsi avanti. I bianconeri non hanno trovato le giuste contropartite, dato che Gonzalo Higuain resta scettico circa una sua possibilità di trasferirsi altrove. Al contrario, gli Spurs fanno paura perché avrebbero individuato in Toby Alderweireld la giusta contropartita. Infatti, la Roma sta cercando un difensore centrale ed il belga potrebbe essere la carta ideale.