in campionato, lanon prende gol dall’8 ottobre (Milan-Juve), ed è imbattuta da 8 partite. Sembrerebbe a tutti gli effetti il trionfo del corto muso, e in parte lo è senz’altro (a volte gli è andata proprio bene…), forse però sotto c’è qualcosa di più, e il corto muso è soltanto una maschera. È unche, di necessità virtù, sta scoprendo e utilizzando meglio il fattore ‘giovani’; anzi proprio questa novità ha permesso ad Allegri di togliersi di dosso un po’ di ghiaccio.Oggi è un allenatore tornato vivo. Avendo accettato e abbracciato di fatto tutta la rosa (stiamo vedendo un impiego maggiore di Soulé, per esempio, dopo aver apprezzato…),. Ma se l’elemento che ha risvegliato la mente disono stati i giovani, è anche vero che nel complesso questa Juve è più forte dell’anno scorso. A poco a poco se ne accorgeranno tutti (pensiamo solo alle prestazioni di Di Maria, Chiesa e Paredes contro l’Udinese… a quella di Kostic contro l’Inter… la crescita di Rabiot e Danilo ecc…).Vorrei innanzitutto fare un confronto. Vorrei partire dal 2 a 2 della Roma contro ilper iniziare a parlarvi della fase difensiva della, ma anche per abbattere qualche pregiudizio sul conto di. Prendiamo per un attimo la punizione calciata da Pellegrini. Come difende il Milan su questa palla inattiva?Poi c’è un raddoppio su Smalling (voluto, immagino…) da parte di Gabbia e Kalulu. Il problema è che questa particolare composizione lascia libero un gigante come. E se al raddoppio su Smalling si aggiunge l’errore di De Ketelaere (doppio: errore di interpretazione della zona e di lettura della traiettoria), ecco che il problema Matic emerge al centro dell’area.Passiamo ora a una palla inattiva dell’Udinese (un corner, per la precisione) contro la Juve di Allegri. Anche l’Udinese ha dei bei saltatori.La prima cosa che notiamo è che anche qui alcuni giocatori della Juve marcano a uomo mentre altri stanno a zona.I tre centrali bianconeri non marcano, occupano una zona. Sorprendente, considerando il pensiero ‘old school’ di Allegri. E guardate, è libero un po’ come Matic in Milan-Roma. Infatti è proprio lui che va a caccia del pallone meglio degli altriDi conseguenza la Juve qui non subisce il tiro in porta.Ma questo era solo un esempio di flessibilità del sistema e della attenzione particolare di un interprete difensivo chiave come Danilo.Se poi osserviamo i tre centrali del 3-5-2/5-3-2 di Allegri, scopriamo una cosa interessante.. La formazione tipo, al di là degli infortuni, non prevede più. Perciò il cuore della difesa è composto da un centrale puro (Bremer il titolare, ma Rugani ad esempio contro l’Udinese…) e due terzini convertiti a braccetti (Danilo e). Allegri ancora controintuitivo: non ha bisogno di colossi dietro (pensiamo a quanto è più tradizionale in questo aspetto l’Inter, o la Roma stessa), eppure ha la miglior difesa del torneo.Le parole d’ordine sono “flessibilità” e “attenzione”. In tutto ciò diventa funzionale la ‘gamba’ da terzini dei braccetti: per scivolare meglio da una parte all’altra del campo e per coprire meglio l’eventuale campo aperto alle spalle.E poi c’è la gestione di due giocatori che trasformano la Juve a partita in corso, sbilanciandola in avanti per il corto muso finale. Come contro l’Udinese: sto parlando di. Il secondo magari entra a destra, poi passa a sinistra per sostituire Kostic quando cala.Ecco i dati: Locatelli nei 62 minuti contro i friulani (41 palloni giocati, 27 passaggi riusciti, 79%), Paredes nei 28 minuti contro i friulani (30 palloni giocati, 25 passaggi riusciti, 89%). Paredes, tuttavia, non è così affidabile come Locatelli nella fase difensiva. Per questo motivo, probabilmente, Allegri non lo mette dall’inizio. Un po’ come Scaloni in Qatar…In compenso però Paredes ha più visione di gioco, è più quarterback di Locatelli. Se c’è un buco nella difesa avversaria, lui lo vede in tempo.Di conseguenza tutti i giocatori più offensivi della Juve ne traggono vantaggio, a partire dal connazionale, con cui si intende a occhi chiusi, per arrivare a Chiesa, con cui può nascere un buon feeling.