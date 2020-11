Il nuovo DPCM che entrerà in vigore da venerdì 6 novembre e che resterà valido fino al 3 dicembre divide l’Italia in tre zone in base al rischio contagio e alla crescita della curva epidemica.. Le altre Regioni italiane rimangono per ora «zone gialle». Di seguito tutte le misure e le restrizioni riguardo allo sport, zona per zona.Come per qualsiasi altra attività, anche per quella sportiva e motoria è valido il coprifuoco. E' possibile per cui uscire a correre a partire dalle 5 del mattino fino alle 22. A tutti è consentito uscire dal proprio comune di residenza senza particolari permessi e necessità, ma col divieto di entrare in zone di livello più critico.Lo scenario è uguale al precedente, con la sola differenza diE' concessa la possibilità di svolgere individualmente, rispettando la distanza interpersonale di un metro e l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.In questo caso si è anche esentati dall'utilizzo di mascherina, comunque da avere sempre con sé. Non è possibile svolgere attività sportiva o attività motoria presso centri e circoli sportivi anche all'aperto e sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli EPS (enti di promozione sportiva).