Pierre Emerick Aubameyang potrebbe presto lasciare il Chelsea per approdare in Mls. 'Vittima' di lusso del mercato milionario dei Blues, il 33enne è finito in disgrazia, quasi ai margini del progetto londinese di Potter. Non a caso la punta ex Borussia Dortmund è stata esclusa pure dalla lista Champions.



E così il classe 1989, riferisce Relevo, sta seriamente prendendo in considerazione l'offerta del Los Angeles FC, il club che ha ingaggiato pure Giorgio Chiellini dopo la lunga avventura alla Juventus. Non una buona notizia per il Milan, che aveva messo nel mirino proprio l'attaccante cresciuto nelle giovanili rossonere per rinforzare il reparto avanzato nella prossima stagione.