Lo scorso gennaio fu vicinissimo ad un passaggio alla Fiorentina, con il trasferimento che sfumo per dei mancati accordi tra i viola ed il Penarol, ma adesso è veramente ad un passo dal giocare in Serie A. Stiamo parlando dell’attaccante uruguaiano Augustin Alvarez che adesso è veramente vicino a diventare un giocatore del Sassuolo. A confermarlo è stato il suo agente che quest’oggi ha parlato del futuro del suo assisti a 100% Deporte. Quste le sue parole:



“E’ fatta, adesso dobbiamo solo firmare. Nelle prossime ore lo faremo. Ci sono stati dei contatti negli ultimi giorni anche col River Plate, ma eravamo molto avanti col Sassuolo e abbiamo deciso di andare in Europa”.