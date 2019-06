"Se stiamo costruendo un’Inter meno pazza ma forte? Non abbiamo neanche iniziato. Tanti agenti qui? Sono tutti a Milano gli agenti". All'uscita dalla cena di mercato andata in scena ieri sera a Milano, Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ha dribblato le domande dei cronisti che lo avevano incalzato chiedendogli novità sugli ultimi affari dell’Inter. Il direttore sportivo è stato intercettato mentre saliva macchina assieme a Tullio Tinti, agente di Alessandro Bastoni ed Eder - seguito assieme a Montipò - tutte possibili contropartite nell’operazione per portare Nicolò Barella in nerazzurro.