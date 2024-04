Avellino-Benevento: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

36esima giornata del campionato di Serie C, girone C:è il match di cartello, scontro diretto tra le due squadre, dietro la Juve Stabia già promossa matematicamente in Serie B. In palio, oltre all'onore della medaglia d'argento, anche una posizione privilegiata nei playoff che avranno inizio il 4 maggio.• Partita: Avellino-Benevento• Data: lunedì 15 aprile 2024• Orario: 20:45• Canale TV: Sky Sport 253.• Streaming: Sky Go, NOW

La gara fra Avellino e Benevento, valida per la giornata numero 36 del girone C di Serie C NOW, si giocherà lunedì 15 aprile 2024, allo stadio Partenio-Lombardi, con fischio d’inizio ore 20:45. Verrà proposta in diretta televisiva da Sky: per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 253. Sarà possibile seguire Avellino-Benevento anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizi Sky Go. Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

- La telecronaca del match sarà affidata a Pietro Scognamiglio.Attesi dall'inizio gli ex Fiorentina e Napoli Gori e Ciciretti, mentre le difese dovrebbero essere comandate da Cionek e Pastina. Pazienza e Auteri, i due tecnici, puntano sugli uomini migliori a disposizione.: Ghidotti; Cancellotti, Cionek, Frascatore; Llano, De Cristofaro, Armellino, D'Ausilio, Liotti; Patierno, Gori.: Paleari; Berra, Capellini, Pastina; Improta, Talia, Nardi, Masciangelo; Ciciretti, Perlingieri, Starita.