AZ Alkmaar-Napoli 1-1: 6,5 incolpevole sul gol del Napoli. Sul finale fa un'uscita decisiva sulla trequarti per chiudere Lozano.: serata difficile contro Insigne, però non si lascia mai sorprendere.: ci mette forza e grinta, legge bene le giocate e cerca sempre l'anticipo. Non lo trova, invece, sul gol di Mertens, che lo brucia sul primo palo.: suo il gol del pareggio trovando la deviazione decisiva sulla conclusione di Koopmeiners.: avvio complicato con il Napoli che riesce a sfondare proprio sul suo lato dopo soli 6'. Ma riesce a resettare subito e spinge con una frequenza diventando uno dei pericoli principali per gli azzurri.: non molla mai il colpo, morde gli avversari e riconquista tantissimi palloni.: con le sue accelerazioni e gli inserimenti si accende spesso l'AZ.: il pareggio nasce da una sua conclusione a volo. Fallisce il calcio di rigore, ma la prestazione è comunque da vero leader.: diversi errori tecnici, Ghoulam ne riesce a contenere le giocate.: buono l'avvio, ma poi la sua prestazione cala di livello (25' s.t.: il suo giovane talento non viene fuori in questa partita. Sbaglia tantissimo, soprattutto dal punto di vista tecnico).: è insidioso con la sua rapidità, ma Di Lorenzo fa buona guardia. Ha il merito di conquistare il rigore fallito da Koopmeiners nel secondo tempo (36' s.t.).: questa sera il suo AZ non ripete la prestazione del San Paolo, ma gioca di più "all'olandese" preferendo le giocate offensive e mostrando qualità e trame interessanti.: torna a difendere i pali del Napoli dopo l'infortunio. Importante il suo rientro, dimostra di stare bene e para anche il rigore a Koopmeiners.: finalmente di nuovo decisivo sull'out di destra. È protagonista sul gol di Mertens con l'assist.: la sua cattiveria agonistica si rivela importante lì dietro.: non commette errori, anche se qualche volta si trova spiazzato, complice la brutta prova di Bakayoko che non fa filtro davanti la difesa.: buona prova in fase di contenimento, trova anche sovrapposizioni potenzialmente interessanti (21' s.t.: più propositivo lì davanti, lascia maggior spazio di fantasia ad Insigne).: avvio interessante, pochi tocchi ma capaci di far girare in fretta la palla. Ma cala di ritmo e precisione fino al cambio (12' s.t.: non porta il contributo che sperava Gattuso).: non il massimo dell'attenzione questa sera. Sbaglia qualcosa in fase di posizionamento e causa il rigore parato da Ospina.: tutt'altro giocatore rispetto a quello visto domenica contro la Roma. Non entra mai in partita (17' s.t.: ci mette il fisico, lotta con la difesa olandese tenendola sempre in apprensione. Fallisce però un'occasione molto ghiotta a 15' dalla fine. Però ).: strappi interessanti ad inizio partita. Passano i minuti ed esce dal vivo del gioco (17' s.t.: con l'AZ che trova maggior spinta sulla sinistra è importante il suo ingresso, che dà una mano in più a Di Lorenzo in fase di copertura).: non tantissimi palloni giocabili, ma alla prima occasione segna ancora una volta. Da centravanti (21' s.t.: entra per mettere ordine in mezzo al campo e dare una mano a Bakayoko).: prova non indimenticabile, ma il suo apporto in chiave tattica e in copertura è sempre prezioso.: un pareggio che lascia l'amaro in bocca. Con una vittoria il Napoli non solo avrebbe trovato la qualificazione, ma avrebbe anche portato a casa il primo posto aritmetico. Resta comunque difficile mantenere un rendimento costante giocando ogni tre giorni. Discorso rimandato a giovedì prossimo.