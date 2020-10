Oggi c'è stato l'arrivo dell'in vista dell'esordio in Europa League di domani contro gli uomini di Gattuso. Gli olandesi si sono poi spostati allo stadio San Paolo dove c'è stata la conferenza stampa da parte diallenatore dell'AZ. Queste le sue parole:- "Non viviamo giorni semplici. Abbiamo fatto di tutto per esserci, fortunatamente siamo negativi e chi è positivo sta bene e non ha sintomi. Sarà bello giocare al San Paolo, non vediamo l'ora".- "L'Uefa decide, con almeno 13 negativi si può giocare. Poi possono intervenire le autorità locali, che siano napoletane oppure olandesi. Ma anche per loro si gioca, altrimenti non ci avrebbero fatti partire. Noi non siamo stati leggeri con il protocollo, abbiamo fatto di tutto per evitare un focolaio con il nostro medico".- "Giochiamo sempre con il 4-3-3, con il trequartista che diventa un attaccante. Non voglio cambiare domani. Ci sono tutti i titolari, non cambierò".- "Ha un attacco fantastico. Non c'è solo Osimhen, ma anche Insigne e Lozano hanno grandi qualità. C'è poi una difesa forte. Hanno giocato gli ottavi di Champions contro il Barcellona giocando bene. Sono i favoriti nel girone, è logico. Però anche la Real Sociedad è forte.".- "Potevano esserci positivi, ma non immaginavo così tanti. Possiamo comunque schierare una squadra forte. Negli ultimi giorni si è parlato solo di questo ma i giocatori non vedono l'ora di poter scendere in campo. Nelle ultime 4 partite non abbiamo vinto, però sul gioco siamo soddisfatti. Lasciamo poco spazio agli avversari. Ci sono però gli episodi, come due rigori, un errore del portiere contro lo Sparta. Analizzando nel dettaglio concediamo poco e non posso lamentarmi".