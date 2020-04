A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Carlos Aalbers, responsabile scouting dell'AZ Alkmaar."In questo momento la priorità ce l'ha il discorso sanitario, che ha spinto il Governo a fermare il calcio. Noi però avevamo una situazione particolare, non tutti gli anni noi ci giochiamo il campionato, abbiamo battuto 2 volte su 2 l'Ajax in campionato ed eravamo a pari punti. A questo punto si poteva pensare anche di dare il titolo a noi, c'è molta delusione a riguardo.: "Quello che bisognerà fare dipende dai governi, in Francia e Olanda si è deciso così. Ci sono anche discorsi che riguardano i diritti televisivi che in Serie A, Premier League, Liga e Bundesliga muovono ancora più interessi. Il modo per far ripartire i campIonati in questi paesi creso che alla fine si troverà, anche se evidentemente senza tifosi".: "È un giocatore che ha grande senso del gol, può segnare tanto, e questo è fondamentale per un attaccante, poi grande velocità e forza fisica. È un profilo che è cresciuto nella nostra accademy. È ancora molto giovane, ma può fare degli importanti step in avanti nei prossimi mesi e anni. Il consiglio che gli darei è di ponderare bene il futuro immediato, gli farebbe bene giocare un'altra stagione con l'AZ prima di fare il grande salto, per non rischiare di bruciarsi. Milan e Napoli? In questo momento la priorità è sconfiggere il virus, non ci sono particolari sviluppi. Il mercato è piuttosto fermo per ciò che ne so io. Se mi aspettavo di più da Lozano al Napoli? Si tratta di un buon esterno offensivo, giocatore di grande potenzialità ma a volte il salto tra Olanda e Italia è più ampio di quanto si possa pensare. Per lui vale lo stesso discorso di Boadu e che estenderei anche a De Ligt. Grandi potenziali, ma il salto con l’Italia è molto ampio: bisogna ponderare al meglio le scelte tenendo conto di ciò".