Gesto generoso di Candreva che, secondo quanto raccontato da un giornale locale di Verona, L'Arena, si sarebbe offerto di pagare la retta scolastica a una bambina di Minerbe i cui genitori non erano in grado di sostenere la spesa del servizio mensa della scuola elementare.

Il centrocampista dell'Inter, si legge, si sarebbe messo in contatto con il sindaco della cittadina per provvedere personalmente a tale costo.