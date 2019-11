Umiliato, scaricato e abbandonato. Sono queste le sensazioni che Jadon Sancho sta provando in questa fase della sua esperienza al Borussia Dortmund. Esperienza destinata a finire. L’attaccante inglese ha iniziato la stagione con prestazioni che lo hanno reso uno dei talenti più ambiti al mondo, poi una serie di eventi lo hanno portato in rotta di collisione con il club. Prima l’esclusione nella partita contro il Borussia Monchengladbach per essere rientrato in ritardo dagli impegni con la nazionale Under 21. Poi la sostituzione mal digerita nella disfatta del Dortmund contro il Bayern Monaco per 4-0, dopo appena 36 minuti di gioco, con la squadra sotto di un solo gol.





MEZZA EUROPA LO VUOLE - Non è un mistero che, prima o poi, Sancho avrebbe lasciato i gialloneri per fare il salto di qualità, ma le circostanze suggeriscono una partenza prematura. Tanti i club in fila per il gioiellino classe 2000: in Premier League ci sono Liverpool e Manchester United, mentre in Liga Barcellona e Real Madrid.