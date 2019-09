Liverani lo richiamava da più di dieci minuti, ma Babacar di uscire proprio non ne voleva sapere. Un debutto niente male da titolare con la maglia del Lecce. Gol? Nessuno, quelli arriveranno. Ma fa un lavoro fondamentale per la squadra: prima si conquista il rigore trasformato da Mancosu che regala il vantaggio al Lecce, poi si carica la squadra sulle spalle fino al momento della sostituzione: sgomita, spizza, protegge il pallone e fa salire la squadra. Decisivo. E quando a 20' dalla fine esce dal campo è anche abbastanza contrariato. Adrenalina a mille.



IS BACK - El Khuma è tornato. A tratti è sembrato di vedere quello di Firenze. Babacar mette la freccia e supera Lapadula nelle gerarchie di Liverani. E pensare che prima di stasera aveva giocato appena 27' contro il Torino. Quattro, invece, le presenze del compagno d'attacco. Lapa-gol? Zero. In campionato è ancora a secco. Ne ha fatti due al debutto in Coppa Italia contro la Salernitana e lì si è fermato.



IN DUBBIO - E pensare che stasera era stato in dubbio fino all'ultimo. Nel tunnel prima dell'ingresso in campo Mancosu si era accorto di qualche problemino del senegalese. Fastidi che sembravano spariti in campo, quando il senegalese prima ha conquistato il rigore trasformato da Mancosu che ha regalato il vantaggio al Lecce, poi ha sfiorato il gol più di una volta aiutando la squadra a non rimanere schiacciata dagli attacchi della Spal. Liverani sorride, il Lecce conquista la seconda vittoria dopo quella contro il Torino e domenica affronterà la Roma. Con Babacar alla caccia del primo centro.









IL TABELLINO



Spal (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe (10' s.t. Igor); Di Francesco (12' s.t. Strefezza), Missiroli, Murgia, Kurtic, Reca (32' s.t. Valoti); Floccari, Petagna.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer (29' s.t. Imbula), Petriccione, Tabanelli; Mancosu; Falco (39' s.t. La Mantia), Babacar (23' s.t. Shakov).

Marcatori: 11' p.t. rig. Mancosu (L), 17' p.t. Di Francesco (S), 2' s.t. Calderoni (L), 28' s.t. rig. Mancosu (L).

Ammoniti: Babacar, Calderoni (L); Igor (S).