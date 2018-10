Markus Babbel stronca Usain Bolt. L'ex difensore tedesco di Bayern Monaco e Liverpool, ora allenatore del Western Sydney Wanderers in Australia, ha dichiarato al quotidiano svizzero Blick sull'ex sprinter giamaicano: "L'ho visto giocare. E con tutto l'affetto, non credo che nemmeno in 100 anni riuscirà a diventare un calciatore professionista. Il suo ingaggio sarebbe sensazionale dal punto di vista del marketing, il campionato australiano ne avrebbe grandi benefici dal punto di vista dell'attenzione. Ma il resto non posso prenderlo sul serio".