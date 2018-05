La stagione di Carlos Bacca con il Villarreal è stata più che soddisfacente. Con 18 reti, tra Liga, Europa League e Coppa del Re, il colombiano è il goleador di una squadra che, quando mancano due partite di campionato, è a un passo da conquistare un posto in Europa. Questo però potrebbe non bastare per fare in modo che il club del Sottomarino Amarillo decida di far valere l'opzione di acquisto dell'ex attaccante del Siviglia, che al termine dei Mondiali di Russia potrebbe ritornare a Milano, anche se è difficile che torni a vestire la maglia rossonera.



PRO E CONTRO - Che Bacca sia stata una buona scelta per il Villarreal lo dimostrano i numeri, ma anche la capacità del colombiano di adattarsi a una nuova squadra in una Liga che, comunque, già conosceva molto bene. Non ci sono dubbi che se dipendesse da lui resterebbe al Villarreal almeno un'altra stagione, o anche di più; ma la decisione non spetta al giocatore, e mettendo sulla bilancia i pro e contro è più che probabile che la società di Castellon non sia disposta a spendere i più di 15 milioni di euro che chiede il Milan.



IL PROBLEMA MORENO - Ciò che gioca contro il passaggio definitivo di Bacca al Villarreal, oltre al prezzo del suo cartellino, è l'età del calciatore cafetero. Bacca compirà 32 anni il prossimo settembre, impensabile che la squadra spagnola sia disposta a sborsare 15 milioni per un attaccante dalle indubbie qualità, ma troppo in là con gli anni. Per questo sta cercando di trattare con il Milan che il prezzo stabilito lo scorso anno possa essere ribassato. Punto su cui la società rossonera sembra inamovibile, con ogni probabilità anche in vista dell'operazione Dzeko, in cui, come abbiamo già scritto su queste pagine, il colombiano agirebbe come pietra di scambio per portare l'attuale attaccante della Roma al Milan. Se tutto ciò non bastasse, a complicare la situazione c'è la ferma intenzione da parte del Villarreal di riportare a casa il 26enne attaccante dell'Espanyol Gerard Moreno, che al momento ha segnato in Liga tanto quanto l'ex-milanista. Un'operazione da 20 milioni di Euro, il prezzo più alto mai pagato nella storia della squadra di Castellon. Difficile credere che a questi 20 se ne possano sommare altri 15 per Bacca.



DOPO IL MONDIALE - Prima di conoscere dove giocherà la prossima stagione, Bacca spera di affrontare l'avventura del Mondiale con la nazionale. Il CT dei Cafeteros José Pekerman non ha ancora annunciato i convocati per Russia 2018, ma fin ora ha sempre mostrato di puntare sull'ex-attaccante di Milan e Siviglia. Non c'è che dire, per Carlos Bacca sarà un'estate movimentata. Per sapere che maglia vestirà il prossimo anno, c'e ancora tempo.