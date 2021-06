Salvatore Bagni, intervistato da Il Mattino, ha così commentato la posizione della Juventus, principale animatrice della SuperLega in Italia, in relazione alla possibile squalifica dalla Champions League: "Sarebbe forse la cosa giusta, ma temo che non arriverà nessuna penalizzazione se non al massimo qualche multa. Non penso che rischino il posto in Champions. Ma mai dire mai. Non ho mai creduto in questa SuperLega, perché nel calcio non si può azzerare la meritocrazia".