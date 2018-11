Il centrocampistaha concesso una lunga intervista a Milan TV: "Faccio piccoli progressi con l'Italiano, ho iniziato a prendere lezioni quindi tra qualche mese penso che inizierò a parlare in italiano. Ogni volta bisogna avere a che fare con una cultura e un paese diverso, non è mai facile imparare una nuova lingua. Per quanto mi riguarda, il passaggio da Inghilterra a Italia sta andando bene".- "Difficile tatticamente, penso che il livello sia molto alto, simile alla Francia e non lontano dalla Premier League. E' un ottimo campionato".- "A piccoli passi mi sono preso il mio tempo. Sapevo che non sarebbe stato facile, ma penso che nelle ultime partite si sia visto un Bakayoko di buonissimo livell: ora non posso che migliorare".- "Kessié mi aiuta molto, è gentilissimo, ma anche tutti gli altri compagni mi stanno vicino per tutto".- "Nell'ultimo mese mi sono stati vicini tutti, compresi Leonardo e Maldini come Gattuso e compagni. Così, ho potuto mostrare quello che so fare in allenamento e in partita: si aspettano molto da me, è normale, ora spero che tutti insieme possiamo continuare a crescere".- "Non sono diventato più forte rispetto a un mese fa, ero lo stesso giocatore che avevate davanti fin dall'inizio. Semplicemente, ora mi sento meglio in squadra, immagazzino più facilmente le informazioni tattiche e capisco meglio la posizione in campo. Mi sento più sicuro rispetto a qualche settimana fa, è vero, mi serviva giocare per esserlo e ora finalmente sto ingranando. Posso migliorare ancora in tutto, ho 24 anni e tutto il tempo per fare altri progressi. Non sono ancora al massimo, posso crescere in recupero palla, tattica, gestione dei momenti caldi e di quelli meno decisivi della partita. I passi avanti a livello tecnico ancora ci sono, posso anche andare più veloce: posso crescere in tutti gli aspetti del mio ruolo, ho tempo e infrastrutture per farlo".- "Eravamo tutti delusi dopo la sconfitta: anche se molti pensano che la Juve non abbia difetti, noi ci credevamo e volevamo vincere, per questo a fine partita eravamo tutti delusi. I tifosi però sono stati straordinari, hanno fatto tutto il possibile e un grande tifo già prima della partita: ora dobbiamo guardare avanti, ci aspetta una gara importante con la Lazio e conta solo questo".- "Purtroppo abbiamo tante assenze, succede, non è un periodo molto fortunato. Sono anche giocatori importanti come Biglia, Musacchio e così via: proveremo a fare a meno di loro e conquistare comunque risultati importanti, per fare in modo che il loro recupero sia il migliore possibile".- "Sì, sarà importantissima. Ci sono appena passati davanti, ma noi ci crediamo e andremo all'Olimpico per vincere la partita e fare un buon risultato. Il nostro obiettivo è finire nelle prime quattro".- "Se potessi rubare qualcosaa loro, prenderei l'atteggiamento di Higuain e la tecnica di tiro a Calhanoglu, poi basta a posto così (ride, ndr)".- "E' sempre molto vicino a noi giocatori, tutti conosciamo la sua carriera: è un uomo con tantissimi valori e ora da allenatore li sta trasmettendo a tutti noi. Mi dà molta fiducia, mi chiede di giocare come so, con semplicità e aggiungere la mia qualità alla squadra ogni partita un po' di più".- "Sono qui per aiutare la squadra. Peccato quello che è successo a Biglia, ma abbiamo tanti giocatori di qualità per sostituirlo e tutti dobbiamo dare il massimo per arrivare tra le prime quattro".- "Ho enorme rispetto per lui, da quando sono arrivato mi è sempre stato vicino ed è stato subito molto importante, fin dal primo giorno. Se devo ispirarmi a qualcuno, scendo un giocatore come lui".- "Mi alzo al mattino e vado agli allenamenti, pranzo a casa o a Milanello, poi riposino, guardo le mie serie tv preferite o passo del tempo a giocare ai videogames con i miei amici".- "Spero di farlo alla Lazio!".