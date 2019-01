Il centrocampista Tiémoué Bakayoko ha parlato ai microfoni di Milan Tv: "E' stato importante vincere contro la Sampdoria, ci ha dato fiducia e morale in vista della Juventus. Io mi sento bene, devo solo recuperare un po' di energie. Mercoledì sarà dura, dobbiamo giocare da squadra, la Juve è la migliore squadra di Seria A in questo momento ma credo che in una partita secca ci sia la possibilità di batterli. Paquetà? E' un buonissimo giocatore, mi piace molto per le sue doti tecniche, ha anche un buon tiro. Credo ci darà una grossa mano. È anche molto divertente e questo fa bene per lo spogliatoio. Sono contento di averlo in squadra”