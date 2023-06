“Sul mio futuro non saprei. Ora staccherò un po’ questo mesetto per ripartire, poi penserò a tutto il resto. La Serie A ti dà molta esperienza, ringrazio l’Empoli che mi ha fatto vivere questa stagione e tredici anni fantastici”. A parlare è il trequartista azzurro Tommaso Baldanzi, appena concluso l'incontro tra il presidente della FIGC Gabriele Gravina e la Nazionale Under 20 seconda ai Mondiali di categoria.