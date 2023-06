Il trequartista dell'Empoli e dell'Italia Under 20 Tommaso Baldanzi ha parlato a La Gazzetta dello Sport del prossimo avversario degli azzurrini, ovvero la Colombia: "Se la conosco? Sinceramente no, ma se sono arrivati fin qua vuol dire che sono forti e potranno metterci in difficoltà. Tanto quanto noi potremo fare con loro, s’intende".



Sincero: l’Italia può vincerlo, il Mondiale? Ci credete?

"Certo. Sono solo tre partite, tre. Nel calcio i pronostici contano poco però sì, ci crediamo. Così come immagino ci credano anche le altre...".