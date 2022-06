Baldini completamente fuori pic.twitter.com/f9r7OFQKhp — Joe Spadoni (@AleCurcuma) June 13, 2022

Ospite in diretta su Sky ieri sera, l'allenatore del Palermo neopromosso in Serie Bha regalato un siparietto tra il divertente e l'imbarazzante: parlando della vita nel capoluogo siciliano, il discorso si è spostato sui valori:"Qui a Palermo ritrovo dei principi, se sei sposato e ti metti a guardare altre donne, non va bene". Dallo studio replicano cercando di scherzare: "Vabbè, se guardi una bella donna, nulla di male". Il tecnico di Massa non è esattamente d'accordo:Di seguito il video.