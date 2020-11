Gareth Bale è tornato a sorridere al Tottenham e dal ritiro del Galles non risparmia una frecciata al Real Madrid: "E' bello tornare a giocare, essere in un luogo in cui mi sento desiderato e amato - riporta As -. Sto recuperando la miglior forma fisica e gioco, questo rende felice ogni giocatore. Sento che sono nel posto giusto".