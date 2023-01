La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno: Gareth Bale ha deciso di ritirarsi a 33 anni. Una lunga carriera dal Southampton a Los Angeles FC, passando per i più gloriosi momenti con Tottenham e, soprattutto, Real Madrid con cui ha vinto tutto. Per una bachecha ricca di trofei e record personali, eccoli nella nostra gallery.