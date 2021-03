In una lunga e bella intervista concessa questa mattina al Secolo XIX,ha spiegato i motivi che l'hanno spinto, per la quarta volta, ad accettare la proposta di allenare. Siamo venuti e tornati tante volte, spesso la parte affettiva ti farebbe dire di no,serve un po’ di follia per venire qui nelle condizioni di classifica in cui negli anni abbiamo trovato la squadra. Ma poi viene quella voglia matta eBallardini ha poi speso parole importante per due attaccanti che stanno attraversando momenti diversi in rossoblù,è serio, pulito, attento. Tutti noi ci adoperiamo per farlo crescere perché da parte sua c’è la voglia di migliorare. Sono due-tre settimane che sta andando alla grande, non si ferma solo a fare una cosa ma dà massima disponibilità., glielo dico sempre: non si deve risparmiare perchéIl tecnico romagnolo ha infine detto la sua anche sul collega, e predecessore in rossoblù,e sul suo recente addio alla Fiorentina: “Non conosco la vicenda e quindiIn generale posso dire che qui in porto, ad esempio, ci sono persone che lavorano duramente, che hanno perso la vita lavorando. E noi siamo dei privilegiati a fare il lavoro che facciamo”.