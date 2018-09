L'allenatore del Genoa Davide Ballardini ha parlato a Radio Rai dopo la sconfitta con la Lazio: “La partita è sempre stata, fino al 4-1, molto aperta. Poi il quarto gol è arrivato nel finale. Nel secondo tempo il Genoa mi è piaciuto, nel primo tempo abbiamo subito troppo e bisognava farli giocare meno. Col passare del tempo siamo stati più bravi a tenere il campo”.



Quanto ha pesato la sostituzione nel primo tempo?

“Vedevo una squadra passiva e ho messo un attaccante in più. Ci siamo alzati con il baricentro e il Genoa poi è stato in partita”.



Difesa da rivedere?

“Abbiamo però fatto tante partite importanti fuori casa con grande, ordine, equilibrio e compattezza. Io non dimentico anche la sconfitta di Reggio Emilia dove abbiamo fatto 70 minuti bene e 15 minuti dove ci siamo suicidati. Per un difensore è più facile difendere se sei supportato da centrocampisti e attaccanti. La Lazio è una squadra di spessore europeo perché ha giocatori forti”.