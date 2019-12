Marco Ballotta, ex portiere della Lazio, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva dopo la vittoria dei biancocelesti in Supercoppa Italiana contro la Juventus. Queste le sue dichiarazioni: "Ormai da qualche anno la Lazio ha continuità e quindi arrivano i risultati. Sono cresciuti tutti e quando batti squadre come la Juventus prendi ancora più credibilità e convinzione. Ora dovrà stare attenta all'euforia, se riuscirà a gestirla bene avrà fatto il salto di qualità atteso. La Lazio negli undici è una squadra che può dare fastidio a tutti, nella profondità della rosa invece può avere qualche problema perché il livello delle riserve è inferiore. Non avere più l’Europa League può dare una mano".