Un gol che vale molto. Il primo con la maglia degli Stati Uniti, che ha scelto di rappresentare a fine maggio, preferendoli all'Inghilterra, il secondo nel 2-0 al Canada, che ha permesso agli Team Usa di vincere la Nations League della Concacaf, la Confederazione calcistica di Nord., con la maglia del Reims, ovvero segnare., 21 di questi realizzati in campionato. Un 2022-23 da urlo, che quest'estate potrebbe regalargli il salto di qualità, in un grande club.Di proprietà dell'Arsenal, Balogun non resterà al Reims. Tornerà in Inghilterra, a Londra, ma al momento non è nei piani di Arteta. Tradotto, verrà ceduto, ma è da escludere un trasferimento temporaneo: "Non sono sicuro rispetto alle discussioni che avranno luogo, nemmeno di cosa succederà. Oggi voglio solo godermi il momento con la mia squadra e la mia famiglia". L'attaccante classe 2001 non ha fretta, vuole fare la scelta giusta, che dipenderà dal progetto e dai soldi.Balogun l'anno scorso in Francia aveva uno stipendio di 200 mila euro lordi al mese, 120 di questi pagati dall'Arsenal. Chi lo vuole deve mettere in preventivo un investimento da almeno 3,5 milioni di euro netti a stagione per l'ingaggio, ai quali bisogna aggiungere il costo del cartellino., un prezzo che blocca ogni tipo di affondo da parte del Milan, che senza l'addio di Origi e Rebic non può permettersi grandi investimenti sul mercato.25enne francese in scadenza con il Borussia Moenchengladbach.