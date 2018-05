La Gazzetta dello Sport spiega perché potrebbe nascere una trattativa tra Balotelli ed il Napoli: "È inutile dire che Balo ha un rapporto speciale con i napoletani. Una simpatia ricambiata ed espressa sotto traccia in questi mesi. In vista di un rinnovamento tecnico la sua candidatura è all’attenzione di Aurelio De Laurentiis e dei suoi collaboratori. E anche se siamo in una fase ancora embrionale, i contatti registrati sinora meritano attenzione. Sul fronte delle trattative bisognerà passare dal Nizza, che ha assunto un impegno morale con Balotelli: liberarlo per circa 10 milioni di euro"