Il tempo perso a raccontare bugie su di me in TV e sui giornali a chi è servito? Ed a cosa? — Mario Balotelli (@FinallyMario) 5 febbraio 2014

. L'attaccante del, che ha ritrovato continuità in zona gol segnando 4 partite nelle prime 4 al Velodrome, ha pubblicato una Instagram story dove attaccante la conduttrice: "D’Urso hai campato per mesi per la storia di mia figlia e ora sei là a fare la vittima? Fa male vero? #TvTrash VERGOGNATI!". Ma cosa è successo?Durante la prima puntata di Live-Non è la D'Urso, la conduttrice ha ospitato Fabrizio Corona, che ha chiesto scusa alla stessa D'Urso per aver pubblicato anni fa delle foto riguardanti il figlio di, violando la sua privacy. E Balotelli ha voluto dire la sua proprio sulla questione dei figli e della riservatezza. Dopo 5 anni, Balotelli torna a sfogarsi.