Mario Balotelli torna protagonista sui social. L’attaccante si sta infatti godendo qualche giorno di vacanza con la fidanzata Francesca Monti, alle Maldive, sfruttando la sosta dei campionati per i Mondiali in Qatar. Per SuperMario è arrivata anche la dedica della bella Francesca, che in una delle ultime foto si è lasciata andare con un "Ti amo".



