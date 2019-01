Il Marsiglia è tornato fortemente alla carica per ottenere il sì di Mario Balotelli. Nella giornata di oggi, secondo Sky Sport, ci sono stati nuovi contatti fra la società francese e l'entourage del giocatore per provare a limare la distanza per la parte contrattuale.



Contatti che sono stati positivi con l'affare che, questa volta sì, è a un passo dalla chiusura definitiva. Niente Serie A, dove è stato proposto a Genoa, Parma e Sassuolo, quindi. Balotelli resterà in Francia.