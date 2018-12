L'ultima "balotellata" l'ha fatta contro il Guingamp quando, sostituito a un quarto d'ora dalla fine, ha scagliato i guanti a terra e ha urlato contro il suo allenatore Patrick Vieira. E chissà che quest'ultima ragazzata non possa essere il viatico verso un ennesimo tentativo di rilancio per Mario Balotelli. Magari approfittando del prossimo mercato di riparazione. Qualche indizio a riguardo c'è: a rinfocolare l'idea che Supermario possa andare al Napoli (in passato ci sono stati dei contatti tra le parti) è stato lo stesso giocatore, con un commento "galeotto" su Instagram. Balotelli, infatti, ha messo mi piace e commentato sull'account ufficiale degli azzurri il video in cui il San Paolo lancia in coro l'urlo della Champions. E poi adesso sulla panchina degli azzurri c'è Carlo Ancelotti, che ai tempi del PSG espresse un forte apprezzamento per l'attaccante («Mario è un grandissimo giocatore, può fare tutto in campo»). Con il mercato invernale alle porte, gli analisti Sisal Matchpoint, rilanciano con forza l'idea di vedere Balotelli al Napoli nella prossima finestra trasferimenti: l'ipotesi è data a bassa quota, 2,50, poco più alta della possibilità che Lewis Hamilton vinca ancora il mondiale di F1 nel 2019. E se Napoli non fosse, alla finestra (suggeriscono ancora i bookmaker) c'è la Fiorentina, a caccia di un uomo gol vista la crisi di Giovanni Simeone. Balotelli in viola a gennaio è una possibilità da 6 volte la scommessa.