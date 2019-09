La prima di Mario Balotelli nel campionato italiano dopo 3 anni di assenza è già in archivio. Non c'è stata la tanto attesa sfida nella sfida con Cristiano Ronaldo per l'assenza del portoghese e soprattutto il suo Brescia non è riuscito nell'impresa di fermare la corsa della corrazzata Juventus. Sul piano personale, si è visto un giocatore che si è impegnato per mettersi a disposizione della squadra, facendo da elemento di raccordo con tante sponde e diversi falli conquistati. Poche le opportunità da rete a disposizione e una condizione fisica che ovviamente non può essere chiaramente ottimale dopo 4 mesi di lontananza dal campo. Ma le prime indicazioni sono state accolte positivamente dall'ambiente e dal tecnico del Brescia Eugenio Corini, che ha dichiarato di attendersi una crescita ulteriore sul piano dell'incisività e della disponibilità a giocare per i compagni.



IL GIALLO DEL VIDEO - Al termine di una serata dalle mille emozioni, Balotelli ha voluto condividere le sue prime sensazioni con una storia sul proprio profilo Instagram: “Orgoglioso e fiero dei miei compagni e tifosi. Grazie e a tutti e forza Brescia”. Social per social, non poteva mancare l'episodio che creasse dibattito intorno alla figura di Supermario: in molti sono rimasti colpiti infatti da un frame delle immagini trasmesse da Dazn durante il tradizionale sopralluogo negli spogliatoi prima del fischio di inizio, nel quale Balotelli porta un oggetto all'altezza della bocca. In molti hanno subito gridato allo scandalo evidenziando come si trattasse di una sigaretta, circostanza che invece gli amici del giocatore hanno prontamente smentito e segnalando come si trattasse di un crocefisso, legato al padre adottivo Franco, scomparso nel 2015.