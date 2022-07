Mario Balotelli si appresta a lasciare la Turchia per andare a giocare in Svizzera. L'attaccante italiano dell'Adana Demirspor (classe 1990 ex Inter e Milan) è vicino al Sion allenato da Paolo Tramezzani.



Il presidente del club elvetico è Christian Constantin, che aveva già provato a prendere SuperMario sei anni fa nell'estate del 2016, prima che Balotelli si trasferisse al club francese del Nizza.