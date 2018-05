Mario Balotelli si riprende l'Italia. Dopo aver riconquistato la maglia della Nazionale, il centravanti del Nizza è pronto a tornare in Serie A per dimostrare di essere maturato e trovare la definitiva consacrazione. L'ex Inter e Milan ha più volte dichiarato di voler tornare nel Belpaese, con molte squadre che fiutano l'affare. Mino Raiola è già a lavoro: l'attaccante classe 1990 può liberarsi per una cifra vicina ai 15 milioni di euro e tornare in Serie A a due anni di distanza dalla seconda esperienza al Milan.



I CLUB INTERESSATI - Dalla Roma al Napoli, passando per la suggestione Parma. La voglia d'Italia di Balotelli ha riscontrato l'interesse di diversi club, a caccia di un colpo in attacco. Se i giallorossi potrebbero defilarsi dopo il no secco dei tifosi manifestato attraverso uno striscione apparso in città qualche settimana fa, l'arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina del Napoli potrebbe essere la chiave per portare nella città partenopea Balotelli, stuzzicato dall'idea di giocare in una piazza importante come quella napoletana. Nelle ultime ore anche il Parma ha chiesto informazione: il club ducale è alla ricerca di un grande nome per infiammare la piazza dopo la promozione in A. Resta da sciogliere il nodo ingaggio, con le parti che potrebbero trovare l'accordo per una cifra vicino ai 4 milioni di euro a stagione.