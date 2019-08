L'offerta e il pressing del Flamengo per Mario Balotelli sono concreti e proseguono a ritmi spediti tentando e non poco la punta bresciana. Secondo L'Arena, però, il suo agente, Mino Raiola, spinge per un ritorno in Serie A e, nonostante i rumors che volevano Fiorentina, Brescia, Roma e Napoli fra i club interessati la pista più concreta rimane quella che porta all'Hellas Verona.