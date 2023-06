Mario Balotelli vuole tornare in Italia dopo la disastrosa avventura al Sion in Svizzera. Secondo quanto trapelato dal settimanale Chi, l'attaccante ha rivelato il suo sogno agli amici più stretti. "Balotelli è pronto a fare un sacrificio economico per tornare in Italia - si legge sulla rivista - Il suo sogno si chiama Cagliari", neopromosso in Serie A e guidato da Claudio Ranieri.