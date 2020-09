La Juventus prende per 1,4 milioni più bonus dal Novara il 18enne terzino Tommaso Barbieri, che "ballerà" tra Primavera e Under 23. Dove giocheranno anche l'esterno Samuel Iling-Junior (in arrivo dal Chelsea) e il difensore francese Felix Nzouango Bikien (dall'Amiens). Oltre al belga Samuel Mbangula (classe 1994 ex Anderlecht) e all'olandese Bayron Strijdonk, ex AZ Alkmaar. La colonia argentina è rappresentata da Matias Soulé ed Enzo Barrenechea, scuola Velez e Newell’s. A Torino scommettono sulle doti di Felix Correia, il portoghese del 2001 arrivato dal Manchester City in cambio dello spagnolo Pablo Moreno. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il portoghese Mota Carvalho è finito al Monza, il nordcoreano Han al Al-Duhail, l’inglese Mavididi al Montpellier, il tedesco Idrissa Touré al Vitesse e l'italiano Simone Muratore alla Reggiana via Atalanta.



Secondo Tuttosport, Marco Olivieri è pronto a tornare in prestito all'Empoli. Luca Zanimacchia si è trasferito in Spagna con la formula del prestito con diritto di riscatto al Saragozza. Il portiere Timothy Nocchi ieri ha firmato un prolungamento di contratto fino al 2021, nella Juventus Under 23 sono arrivati anche l’attaccante Andrea Brighenti dal Monza e il portiere Stefano Gori dal Pisa. In uscita il difensore Alessandro Minelli direzione Bari, il portiere Mattia Del Favero piace al Venezia, mentre la punta Giacomo Vrioni è contesa da Pisa e Ascoli.